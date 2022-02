VIDEO | Papa Francesco a "Che tempo che fa" scherza sulle sue radici genovesi

Ha scherzato sulle sue origini genovesi Papa Francesco, nel corso della puntata di "Che tempo che fa" andata in onda domenica sera su Rai Tre.

Il pontefice ha scherzato sulle sue origini liguri, intervistato dal presentatore Fabio Fazio (originario anche lui della nostra regione, in particolare di Savona). Ricordando un episodio della sua infanzia, Francesco ha detto: "La cosa che volevo era il macellaio, perché vedevo che il macellaio aveva una borsa e metteva i soldi lì, e pensavo 'sarebbe bello'. Questo si capisce per la radice genovese, i piemontesi pure, ma dissimulano di più".

Jorge Bergoglio ha infatti anche origini liguri: la madre Maria Regina Sivori era originaria di Santa Giulia, sulle alture di Lavagna; la nonna, Margherita Rosa Vassallo, era di Piana Crixia in Valbormida. In più, padre del papa, Mario, salpò alla volta di Buenos Aires certamente da Genova. Si imbarcò sul transatlantico Giulio Cesare che arrivò a Buenos Aires il 15 febbraio del 1929. Questo dato era stato accertato dal Galata Museo del mare di Genova, che ho scoperto nei suoi archivi la scheda di quella partenza, in cui figura appunto il nome dell'emigrante Mario Bergoglio.

Il padre del papa aveva allora 21 anni e ancora non sapeva che in Argentina avrebbe poi lavorato come funzionario delle ferrovie. Sapeva però, mentre da Genova guardava il mare, che da quelle colline liguri provenivano i genitori di sua moglie, Maria Regina Sivori.

"La Liguria lo aspetta pronta ad accoglierlo a braccia aperte" è il commento della Regione Liguria sui social.