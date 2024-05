Paola Cortellesi a Genova per 'Petra': gelato in via Balbi prima delle riprese

Da alcuni giorni sono cominciate a Genova le riprese di Petra, terza stagione della fortunata serie televisiva targata Sky Original - prodotta da Sky e Cattleya, parte di Itv Studios - in collaborazione con Beta Film e il ministero della Cultura, con il supporto di Genova-Liguria Film Commission.

E nella giornata di domenica 19 maggio 2024 Paola Cortelli, attrice protagonista della serie tv, è tornata a fare visita alla gelateria Balbi di via Balbi, ormai una tappa fissa in occasione delle riprese della serie tv. La titolare Nicoletta Casillo ha pubblicato una fotografia in compagnia dell'attrice reduce dal successo internazionale di "C'è ancora domani" e del marito Riccardo Milani, noto regista e sceneggiatore.

Nella giornata di lunedì 20 maggio 2024, tra l'altro, sono state fissate delle riprese sulla funicolare Zecca-Righi, motivo per cui Amt ha spiegato che il servizio sarà sospeso a partire dalle ore 16:40, per poi riprendere regolarmente con la prima corsa del mattino di martddì 21 maggio. Per gli utilizzatori saranno in funzione i bus sostitutivi F1, F2 e F2/.

Le due nuove storie di questa terza stagione sono scritte da Giulia Calenda, Furio Andreotti, Ilaria Macchia con la collaborazione alle sceneggiature di Paola Cortellesi e tratte dalle opere di Alicia Giménez-Bartlett "Il silenzio dei chiostri" e "Gli onori di casa", entrambe edite in Italia da Sellerio.

In questa terza stagione il pubblico ritroverà una Petra Delicato immersa in una situazione familiare inedita. Le novità della sua vita privata però non le impediscono certo di dedicarsi al suo lavoro come ispettrice di polizia a Genova. Prima un omicidio con furto di reliquia all’interno di un convento, poi l’assassinio di un importante imprenditore in odore di mafia, porteranno Petra e il suo inseparabile viceispettore Antonio Monte a mettersi alla prova ancora una volta.

