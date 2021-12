Un locale genovese sul podio della guida "Miglior panino 2022" di 50 Top Italy

Dove si mangiano i panini più buoni d'Italia? Per 50 Top Italy, guida on line della ristorazione italiana nel mondo, non ci sono dubbi: sul podio, tra i primi tre locali migliori d'Italia del 2022, ce n'è anche uno genovese.

Al terzo posto, dopo un locale di Pomigliano d'Arco e di Firenze, c'è "Panino Marino" di Genova, conosciutissimo locale a pochi passi dall'Acquario, che ha fatto del pesce la sua specialità riuscendo a tenere i prezzi bassi e proponendo sfiziosità adatte a tutti i gusti e le tasche.

"Panino Marino", che si trova in piazza Caricamento, ha vinto anche il Latteria Sorrentina Award. Ecco la recensione di 50 Top Italy: "Panino Marino si trova a pochi passi dall'Acquario di Genova, sotto i portici di Caricamento: sarà anche per questo che nel piccolo locale noti subito le grandi vetrate e il colore azzurro. Accomodati ai tavoli alti dell'interno o ai diversi tavolini all'esterno del locale, la scelta cadrà inevitabilmente sull'originale proposta di panini (rosette) ovviamente tutti a base di pesce: tonno, salmone, polpo o calamari, accompagnati in modo mai banale da condimenti di prima qualità. Si ordina al bancone, chiamano quando è pronto. Intrigante la scelta di fritture o crudità, ideali per aperitivi accompagnati da un calice di vino o una birra artigianale. Il servizio attento e gentile fa il resto".

Tra i piatti consigliati dalla guida, c'è il panino con il baccalà (Merluzzotto), ma poi ci sono anche tante altre proposte tra panini, fritti, pesce crudo fresco, crostacei e diverse formule per l'aperitivo.