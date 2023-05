Inaugura Il Panino Albarino all'Arena Village: "La vita è più bella tra due fette di pane"

New entry in arrivo all’Arena di Albaro, in piazza Henry Dunant: inaugura questa sera, mercoledì 17 maggio alle ore 20, Il Panino Albarino. Per l’occasione si potranno assaggiare i prodotti che comporranno i panini e brindare per la nuova apertura.

“La vita è più bella tra due fette di pane”. Questa la filosofia del nuovo locale di panini gourmet che ha come parole d’ordine “- Fast + Good”. L’insegna richiama la figura di Pac-man, l’iconica faccina gialla del videogioco, che questa volta si trova a inseguire un hamburger.

Il nome invece riprende con ironia il tipico aggettivo con cui si indicano i residenti del quartiere di Albaro. “C’è una base di autoironia unita all’assonanza – spiega il gestore Alessandro Pipolo – Mettiamola così, proveremo a far rivalutare il termine ‘dispregiativo’ cercando di fare del nostro meglio”.