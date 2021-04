Paniccia con olio e limone: la ricetta della tradizione ligure

C'è un altro modo per gustare l'ottima panissa ligure, ed è la "paniccia", una variante con olio e limone da mangiare calda nel piatto come una minestra. Nasce come piatto povero, nelle vallate, dove non si aveva molto oltre alla farina di ceci. Ma è impreziosito dal gusto del limone, dal "pizzicorino" del pepe e dall'olio extravergine d'oliva, meglio di taggiasca di prima qualità per sentire tutto il gusto della Liguria in un piatto.

Ecco la ricetta:

Ingredienti

300 grammi di farina di ceci

4 cucchiai di olio extravergine d'oliva

1 limone

pepe

sale

Procedimento

Iniziamo diluendo la farina in una pentola di acqua tiepida: è importante versarla poco a poco, mescolando, per non formare grumi. Ci si può aiutare con un setaccio.

Adesso aggiungiamo il sale, e mettiamo la pentola sul fuoco. Cuociamo per un'ora, mescolando di tanto in tanto.

Abbiamo finito? Bene, mettiamola in un piatto fondo, condendola con succo di limone, pepe e olio.