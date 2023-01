Palazzo Ducale, i progetti speciali 2022/2023 dedicati a bambini e ragazzi

Cuore pulsante della cultura genovese, Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura ha in serbo alcuni progetti speciali per il 2023 interamente dedicati a bambini e ragazzi. Dall’educazione civica alla storia dell’arte, dalla matematica alla scrittura creativa. Ecco alcune attività in programma per i prossimi mesi.

#Nonsoloascuola

Palazzo Ducale propone il progetto #Nonsoloascuola, con l’obiettivo di fornire una didattica integrativa, che vada appunto oltre all’insegnamento scolastico e che permetta a bambini e ragazzi di sviluppare competenze chiave di cittadinanza. Non si tratta di noiose lezioni frontali, ma di moduli a forte carattere interattivo, volti a stimolare la partecipazione. Tre sono i temi su cui il progetto #Nonsoloascuola si focalizza:

— La cultura della legalità

— Patrimonio culturale e beni pubblici comuni

— Educazione ambientale

Ogni modulo coinvolge aree tematiche e discipline diverse - storia, italiano, arte, diritto, geologia, chimica, fisica, diritto, cultura della sicurezza - secondo un approccio trasversale. Si vogliono sviluppare sia le competenze disciplinari che quelle etiche e civiche, puntando sul dialogo e sul rapporto con il territorio, sullo sviluppo dell’autonomia dei ragazzi e della partecipazione inclusiva alla vita sociale e culturale.

Scuola secondaria di II grado

Con il sostegno di Regione Liguria e di Fondo Nazionale Politiche Giovanili in collaborazione con USR Liguria e con ATS Genova – Servizio Civile

Palazzi fatti a pezzi

Una mattinata di lavoro collettivo dedicata a scomporre le facciate dei Palazzi di Rubens in figure geometriche semplici e ricomporle in nuovi palazzi fantastici: il risultato sarà un grande apparato scenografico in cui addentrarsi e raccontare storie.

Scuola infanzia

A cura di Paola Ratto

Effetto domino

La scuola di Grafica d’Arte della Accademia Ligustica di Belle Arti propone, attraverso l’intervento dei suoi allievi, percorsi tematici all’interno della mostra, workshop sulla tecnica dell’acquaforte, (preparazione della lastra, incisione, morsura, stampa) e dimostrazioni di altre tecniche incisorie. Nell’arte fiamminga del XVII secolo l’incisione svolgeva un ruolo indispensabile nella creazione, nell’organizzazione della produzione artistica e nella sua diffusione. In questo contesto, la tecnica dell’acquaforte si rivelava vincente per la praticità e la velocità di esecuzione. Rubens ne faceva un uso sapiente e i suoi Palazzi di Genova ne diffondono in tutta Europa il modello abitativo.

A cura dell’Accademia Ligustica di Belle Arti di Genova, corso di Grafica d’Arte, Paola Ginepri e Luca Daum

La matematica ai tempi di Rubens

Visite con laboratorio per avvicinarsi all’epoca di Rubens e alle sue opere sotto il profilo della matematica.

A cura del Dipartimento di Matematica dell’Università di Genova, Giuseppe Rosolini ed Elisabetta Robotti

Ti racconto una favola al telefono

Nel 2020 è stato festeggiato il centenario della nascita di Gianni Rodari. La sua attività di pedagogista e scrittore è nota a livello internazionale e gli valse nel 1970 il prestigioso Premio Hans Christian Andersen, mai più conseguito da altri scrittori italiani dopo di lui.

Per l’occasione Palazzo Ducale, in collaborazione con Coop Liguria, ha realizzato un progetto sulle celebri e amatissime “Favole al telefono”. I bambini delle scuole infanzia e primarie l’hanno lette, illustrate, hanno giocato con i testi, le hanno riscritte, hanno coinvolto le loro famiglie lavorando da casa anche quando le scuole erano chiuse. Il risultato è un grande puzzle di voci e immagini che è stato caricato su Youtube: è possibile così ascoltare le storie, quelle originali e quelle reinventate, direttamente dalla voce dei bambini e anche dei loro genitori, in italiano e nelle diverse lingue – 11 in totale –, che ben rappresentano la pluralità culturale delle famiglie d’origine. Da questa attività è nata anche una mostra che racchiude la storia del progetto e, attraverso un QR-code, mette a disposizione il materiale elaborato durante il percorso. È possibile fare richiesta di allestimento della mostra a scuola e realizzazione di laboratori a tema.

Il progetto è stato realizzato in collaborazione con Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria, rivista Andersen, Parco della Fantasia Gianni Rodari di Omegna e con il sostegno di Coop Liguria

Per avere ulteriori informazioni scrivere a didattica@palazzoducale.genova.it oppure educazione.consumi@liguria.coop.it