Quali palazzi storici visitare: 5 edifici da non perdere ai Rolli Days 

"El Siglo de los Genoveses", quel periodo che sta a cavallo tra Cinquecento e Seicento, ha regalato alla città di Genova, tra le tante altre cose, gli splendidi palazzi nobiliari che oggi conosciamo come Rolli. Decorazioni in stucco, immensi atri, magnifici giardini con fontane e ninfei divennero in quel secolo il modo delle famiglie della nobiltà genovese di esprimere la propria ricchezza e il proprio gusto artistico. Se qualcuno non sapesse come mai si chiamano così, può dare un’occhiata qui.

Ad ogni modo, oggi i Palazzi dei Rolli sono 42 e sono stati riconosciuti nel 2006 come Patrimonio Mondiale dell’Umanità dall’UNESCO; alcuni di essi ospitano ormai musei, gallerie nazionali, università, altri sono rimasti abitazioni private. Ecco, in attesa dei Rolli Days che si terranno dal 14 al 16 ottobre 2022, l'elenco dei Palazzi dei Rolli di Genova.

Possiamo dire che ogni palazzo del sistema dei Rolli custodisca caratteristiche uniche, per cui sarebbe bello riuscire a vedere, almeno una volta nella vita, tutti gli edifici presenti nella lista. È utile approfittare dell’iniziativa "Rolli Days", che comunque ogni sei mesi ci permette di effettuare visite gratuite all’interno di palazzi, anche privati.

Ma se dobbiamo scegliere 5 palazzi dei Rolli che, secondo noi, non possono non essere visitati, citiamo: