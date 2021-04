Nelle vene di Belen Rodriguez scorre sangue ligure: le origini della showgirl

La madre della showgirl è originaria di Beverino, in provincia della Spezia

Che Belen fosse particolarmente affezionata alla Liguria lo sapevamo, soprattutto da quando sta con il suo compagno Antonio Spinalbese, spezzino, conosciuto anche come il "parrucchiere dei vip". Ma comunque la showgirl non ha mai disdegnato la nostra regione, con improvvisate soprattutto a Portofino e Sestri Levante.

Forse non tutti sanno però che nelle vene della presentatrice scorre sangue ligure: a svelarlo, qualche anno fa, era stata la sorella minore, Cecilia Rodriguez. Sue le foto su Instagram che la ritraevano a Beverino (in Val di Vara, provincia della Spezia) con l'inequivocabile scritta "Oggi siamo venuti a conoscere il paese del mio bisnonno". Cecilia nella didascalia faceva riferimento al nonno della mamma.

La madre di Belen e Cecilia, Veronica Cozzani, classe 1963, è infatti di chiare origini italiane, figlia di genitori originari dell'entroterra spezzino, diretti - come molti, a quell'epoca - in Argentina a cercare fortuna.

Beverino, il luogo di origine dei genitori di Veronica, è un comune sparso di poco più di 2mila abitanti, il cui borgo antico fu un possedimento degli Estensi e concesso in feudo ai signori della vicina Vezzano Ligure. Le origini di Beverino sono molto antiche: nel 1247 la comunità si costituì in libero Comune, entrando a far parte della Repubblica di Genova dal 1274.