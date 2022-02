Curiosità: perché vico Biscotti a Genova si chiama così (e no, i dolci non c'entrano nulla)

Vico Biscotti - o "dei" Biscotti - è una delle strade più famose del centro storico di Genova: collega la centralissima piazza delle Erbe, zona della movida, con l'area di Sant'Agostino, passando accanto ai giardini Luzzati.

Ma perché ha questo nome così particolare? Anche se qualcuno può pensarlo, soprattutto sentendo a volte la denominazione "dei Biscotti", i dolci non c'entrano nulla. Non c'erano in zona biscottifici o altre botteghe.

Il nome infatti - come spiega Nino Durante in "I caroggi ti raccontano" (Erga, 2018) - deriva dall'omonima antica famiglia nobile genovese (ma di origini lucchesi) estinta nel corso del XVII secolo a causa dell'assassinio dei suoi ultimi rappresentanti da parte di alcuni loro contadini. La corretta denominazione, quella che si trova anche sui cartelli, è "vico Biscotti", in ogni caso chi lo chiama "vico dei Biscotti" non sbaglia, purché non intenda i frollini bensì i membri della famiglia.