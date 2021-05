Perché il quartiere genovese di Albaro si chiama così? E cosa vuol dire?

A Genova uno dei quartieri più eleganti della città è senza dubbio Albaro, parte del municipio Medio Levante.

Il quartiere, che comprende circa 28mila abitanti, anticamente era rurale ma giù popolato da prestigiose residenze patrizie, ed è stato comune autonomo fino al 1874 con il nome di "San Francesco d'Albaro". Poi, insieme ad altri cinque comuni della bassa Val Bisagno, come avevamo già scritto, venne inglobato nel comune di Genova.

Ma cosa vuol dire il nome "Albaro"? Da dove deriva? Ci sono diverse ipotesi.

La prima vuole che Albaro derivi da "alba". Giulio Ottonelli in "Vecchia Genova" dice che «Albaro, terra dell'alba, come chiaramente si apprende dal nome, ha un carattere tutto suo». E Anton Giulio Brignole sale nel 1630 scriveva «sorge, nella parte orientale di Genova, colle piacevolissimo che imitando l'alba col nome vien'à superarla in vaghezze». Questa ipotesi sembrerebbe trovare supporto nella posizione della collina di Albaro, a levante del centro storico di Genova.

Ma ci sono anche altre possibili spiegazioni: nel 1912, Federico Donaver cita lo storico locale Gaetano Poggi secondo il quale il nome Albaro deriva «da raibà che significa insenatura; onde arbà in dialetto, italianizzato in Albaro. Trovandosi la località a levante dove spunta l'alba, in dialetto arba, non potrebbe derivare il nome da ciò?». Dunque alba, ma anche insenatura.

E poi c'è la questione dei nomi delle famiglie: sempre il Donaver riferisce di una famiglia di nome Albaro, nota fin dall'XI secolo, originaria però della riviera di Ponente, ma egli stesso si domanda se sia questa ad aver preso il nome dalla località o al contrario ve l'abbia dato.

Dunque ci sono tre possibili spiegazioni, di cui forse, la più accreditata, è quella che vuole che Albaro derivi dall'alba.