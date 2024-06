Da Parigi a Portofino, in partenza l'Orient Express che porterà all'hotel Splendido

Da Parigi a Portofino, passando tra gli scenari della Costa Azzurra, su uno dei treni più famosi e lussuosi al mondo: l’Orient Express. I passeggeri partiranno dalla capitale francese domani, giovedì 20 giugno, dopo aver acquistato un biglietto di almeno 7600 euro, e potranno godersi il viaggio a bordo dello storico treno Venice Simplon-Orient Express, restaurato e gestito dal gruppo Belmond.

Digione, Lione e Avignone. Poi Cannes, Nizza, Montecarlo. E infine Ventimiglia, Savona, Genova. Il treno in perfetto stile Art Déco sfreccerà per la campagna francese e poi lungo la riviera, terminando il suo percorso, domenica 23 giugno, nell’hotel a cinque stelle Splendido di Portofino, gestito dallo stesso gruppo. Accoglierà i passeggeri in cabine storiche con cuccette, nelle nuove suite con bagno in marmo privato e nelle sei Grand Suite, ovvero le ampie camere ispirate alle capitali europee degli anni Venti.

All'ora del tramonto, sarà possibile godere di un bicchiere di champagne o di un rinfrescante aperitivo nell'iconico vagone 3674. A tenere le fila del ristorante per la cena sarà lo chef stellato Jean Imbert, le cui portate saranno accompagnate da vino selezionato da sommelier e da musica swing. Prima di arrivare alla stazione finale di Santa Margherita Ligure, verrà servito una colazione vista mare a base di pasticceria francese.

Portofino si dice pronta ad accogliere questo nuovo turismo “selezionato”. È evidente che non sia un tipo di esperienza accessibile a tutti: un viaggio completo di tre notti, di cui una a bordo dell’Orient Express e due nell’hotel Speldido di Portofino, ha un costo complessivo che va dai 9 mila euro in su.