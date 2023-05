È ligure lo studente vincitore delle Olimpiadi nazionali di Lingue e civiltà classiche

Il campione nazionale di latino quest’anno è ligure. Gabriele Fognini, studente del quarto anno del Liceo Classico Cassini di Sanremo, ha vinto il primo posto della sezione di Latino della XI edizione delle Olimpiadi nazionali di Lingue e civiltà classiche. Dopo aver superato la Gara di Istituto degli scorsi mesi, la Gara Regionale del 4 maggio, si è aggiudicato il primo posto sul podio alla Gara Nazionale, tenutasi giovedì 11 maggio 2023 a Roma.

Secondo la giuria lo studente ligure si è distinto per “ottima comprensione sia del significato sia delle strutture morfosintattiche del testo proposto, la qualità e l’elaboratezza della traduzione, e la precisione e la varietà dell’analisi, svolta in modo chiaro, preciso, ed efficace”.

I Campionati di Lingue e civilta? classiche - inseriti nel “Programma Valorizzazione Eccellenze a.s. 2022-2023” del Ministero dell’Istruzione e del Merito - sono gare individuali rivolte alle studentesse e agli studenti del secondo biennio e dell’ultimo anno della scuola secondaria di secondo grado statale e paritaria. Hanno tra gli obiettivi:

promuovere il potenziamento di conoscenze e competenze in ambito linguistico-letterario, storico, filosofico, scientifico, antropologico, artistico-archeologico relative alle civilta? e culture del mondo antico nei percorsi di istruzione della scuola secondaria di secondo grado;

favorire l’insegnamento/apprendimento delle tematiche del mondo antico attraverso l’analisi e l’interpretazione di testi e fonti - letterarie, linguistiche, storiche, filosofiche, scientifiche, antropologiche, artistiche - di autori greci e latini, adottando nuove metodologie didattiche e strumenti informatici;

sostenere la collaborazione tra istituzioni scolastiche, universita?, centri di ricerca, associazioni disciplinari del settore, eventuali altri soggetti, pubblici e privati, impegnati in attivita? di ricerca, sostegno e studio delle lingue e civilta? classiche, anche nell’ottica dell’orientamento universitario

I Campionati sono articolati in tre sezioni: sezione A lingua latina, sezione B lingua greca e sezione C civiltà classiche. Prevedono, nel caso delle prime due sezioni, la traduzione in italiano di un breve testo di prosa latina o greca, l’analisi di uno o più brani in traduzione e un commento strutturato. Per quanto riguarda la sezione C, i partecipanti devono scrivere un testo argomentativo-espositivo di interpretazione, analisi e commento di testimonianze della civilta? latina o greca.

Lo studente Gabriele Fognini è riuscito a consegnare alla giuria una traduzione magistrale di un passo delle Epistulae morales di Seneca, regalando grandi soddisfazioni, oltre che a se stesso, anche alle sue preofessoresse e alla sua scuola, il liceo classico Cassini.