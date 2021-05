Bellezze d'Italia sui vasetti di Nutella, contest online con quattro perle della Liguria in sfida

Ci sono anche quattro località liguri nel contest lanciato da Nutella per scegliere le immagini della località più belle d'Italia con le quali verrà realizzata una nuova linea di vasetti in edizione limitata dopo quella dello scorso anno in cui, per la Liguria, trovavano spazio le Cinque Terre.

A sfidarsi a colpi di click, sia sul sito ufficiale della famosa crema spalmabile alla nocciola, saranno da una parte Sestri Levante e Cervo e dall'altra Porto Venere e Dolceacqua. Le località da inserire nel contest erano state scelte in una prima fase in cui Nutella aveva chiesto ai consumatori di ispirare la nuova Limited Edition candidando quei luoghi che li stupiscono, che amano particolarmente e li rendono orgogliosi.

In tutto sono state scelte 84 località italiane che ora sono state messe in sfida a coppie su base regionale: tutti possono scegliere la preferita votando sul sito ufficiale Nutella (il contest si chiama "Ti amo Italia") oppure suI profili ufficiali Facebook e Instagram. Per quello che riguarda la nostra regione, come detto, Sestri Levante sfida Cervo mentre Porto Venere dovrà vedersela con Dolceacqua.

Contest Nutella quando votare

La votazione si svolgerà online dal 24 maggio al 6 giugno. Le fotografie più votate saranno poi raffigurate sui vasetti della prima Limited Edition ispirata dai consumatori che i consumatori potranno trovare ed acquistare nei punti vendita dal prossimo ottobre.