I 10 nuovi romanzi da leggere in autunno

L’autunno è il momento perfetto per trascorrere le giornate in casa al caldo e con un buon libro a farci compagnia. Novembre e dicembre sono i mesi in cui le novità in fatto di romanzi non mancano: le avventure sono davvero tante e di ogni tipo, quindi è praticamente impossibile non immedesimarsi nei nostri protagonisti preferiti.

Se vogliamo concederci una lettura rilassante e piacevole, non ci resta che andare alla scoperta degli ultimi titoli in libreria in questo penultimo mese dell’anno.

Nata libera di Joy Adamson

Dal 2 novembre in libreria si trova l’incredibile storia della leonessa Elsa, cresciuta e svezzata dall’autrice del libro insieme al marito guardiacaccia all’interno di una riserva del Kenia. Il volume, pubblicato la prima volta nel 1960, oggi torna in libreria in versione ritradotta e completa. Durante la convivenza, tra la scrittrice e il cucciolo di leone si è instaurato un legame davvero profondo: è stata la donna a insegnarle a essere indipendente e a cacciare. Quando, però, la vita con gli uomini è diventata troppo stretta per Elsa, la leonessa viene fatta tornare nella natura a cui appartiene. Il percorso difficile e doloroso per entrambi, allo stesso tempo racconta una storia ricca di emozioni e conquiste.

Fuga di Natale di Sarah Morgan

Il Natale è sempre più vicino, possiamo ingannare l’attesa con questo libro uscito l’8 novembre. La protagonista Christy Sullivan non vede l’ora di trascorrere le festività in Lapponia, in compagnia della sua famiglia e della sua migliore amica Alix. Ma quando si rende conto di avere dei problemi con il marito, capisce che per salvare il suo matrimonio deve trascorrere del tempo sola con lui. Per farlo deve chiedere ad Alix di andare in Lapponia sola con sua figlia, mentre lei e il marito le raggiungeranno il giorno di Natale. La richiesta di Christy spiazza la donna che farebbe di tutto per l’amica e nello stesso tempo si rende conto che Christy le sta nascondendo qualcosa. Inoltre, quando arriva nel cottage isolato in Lapponia, Alix si ritrova di fronte Zac, un uomo dal fascino irresistibile. Le due donne si troveranno a lottare per conquistare e mantenere l’amore e salvare la loro amicizia.

Quel tipo di ragazza di Elizabeth Jane Howard

I protagonisti del libro uscito in libreria il 22 novembre sono una coppia sulla quarantina formata da Anne e Edmund Cornhill. I due sono felici, vivono in una casa lontano da Londra immersi nella natura. Mentre Anne trascorre le giornate prendendosi cura della campagna e cucinando deliziose cenette, Edmund si reca ogni giorno nella capitale per lavoro. Inoltre, l’uomo ha una matrigna ricchissima, Clara, che un giorno chiede alla coppia di occuparsi di Arabella, la figlia ventenne, bellissima ma smarrita. L’arrivo della ragazza destabilizza la coppia, Arabella ama sedurre e anche in una coppia che sembra stabile gli equilibri possono essere messi in crisi.

Un amore sulla neve di Anna Premoli

La regina del romanzo rosa italiano Anna Premoli torna in libreria con un nuovo libro che di sicuro conquisterà tutti i suoi lettori. La protagonista è Chiara, una ragazza che dopo essersi fatta convincere a trascorrere le vacanze di Natale insieme alla sua famiglia sulle Dolomiti, ora non desidera altro che scappare verso un luogo caldo. La ragazza non vuole assolutamente mettersi ai piedi gli sci, e non può contare neanche sull’appoggio della sorella Elsa che vuole dimostrare al neosposo (appassionato di sci) quanto sia brava in pista. Chiara si deve rassegnare, unirsi al gruppo di sciatori e sperare di tornare a casa tutta intera. A peggiorare la situazione, poi, c’è l’arrivo di Giulio l’enigmatico fratello del cognato.

Il Piero di Simone Tempia

Nel libro uscito l’8 novembre, Simone Tempia con la sua scrittura supportata dalle immagini dell’autore teatrale Marco Paolini, racconta le insoddisfazioni umane e tutti gli errori che commettiamo e che, sommati, sono semplicemente la nostra vita. Il racconto si concentra sulla figura di Piero Marchese, un precario a tempo indeterminato, con una moglie pragmatica, Betta, e una figlia che ha un temperamento simile al suo nome: Maria Attila. L’uomo ogni giorno si sveglia con la sensazione di aver bisogno di qualcosa per essere realmente felice, come ad esempio un lavoro migliore, una vita sociale più allegra. Questa sensazione lo spinge a vivere male l’oggi nel desiderio di inseguire un domani che neanche gli piace.

Bournville di Jonathan Coe

Jonathan Coe con il suo libro uscito l’8 novembre ci porta a Bournville, un sobborgo di Birmingham in cui ha sede una fabbrica di cioccolato e dove vive l’undicenne Mary in compagnia della sua famiglia. Il libro è un excursus storico della storia della Gran Bretagna sullo sfondo della vita di Mary. La ragazza cresce, diventa mamma, nonna mentre assiste alla fine della Seconda guerra mondiale, all’incoronazione di Elisabetta II, alla finale della Coppa del Mondo del 1966, al matrimonio e al funerale della principessa Diana, alla Brexit e al Covid. Il libro racconta settantacinque anni di profondi cambiamenti sociali che hanno caratterizzato la famiglia di Mary e tutto il paese.

Io, Jack e Dio di Andrea De Carlo

Andrea De Carlo torna finalmente in libreria con un nuovo romanzo in cui racconta la storia di Mila e Jack. I due si sono conosciuti da bambini, quando si sono incontrati per la prima volta al mare a Lungamarina, una cittadina adriatica dove trascorrevano le vacanze estive con le nonne. Il loro rapporto si è evoluto nel corso degli anni, grazie alla promessa che si sono fatti: essere sempre sinceri l'uno con l'altro. Questa promessa permette al loro rapporto di superare anche i lunghi periodi di lontananza cercando di rimanere in contatto attraverso la corrispondenza. Tutto procede come sempre fino a quando un giorno Jack sparisce dalla vita di Mila. Da quel giorno trascorrono ben sette anni quando il ragazzo riappare nella vita della sua amica d’infanzia in una veste inattesa.

Per ogni parola perduta di Benedetta Cibrario

Benedetta Cibrario, nel libro uscito il 1 novembre, ci racconta la storia delle anime generose piegate dal dolore e alla ricerca di un filo in grado di permettere di ricucire gli strappi del passato. Il romanzo ambientato a Oxford ha come protagonista Sofia, una restauratrice di tessuti che decide di rimanere chiusa in casa dopo la morte del marito Nicola Obreskov, uno storico e accademico. La scomparsa dell’uomo disorienta Sofia che decide di isolarsi in casa e l’amico Edmund fa di tutto per farle riprendere la vita di tutti i giorni, anche perché si è appena aggiudicato il restauro della mongolfiera levatasi in volo a Chambéry nel 1784. Sofia accetta e si reca nella cittadina, per indagare sulla storia del viaggio, qui conosce Pauline, erede di una celebre libreria antiquaria con cui instaurerà un rapporto profondo.

I ragazzi di Biloxi di John Grisham

Il romanzo del maestro del thriller John Grisham, uscito il 15 novembre, racconta la storia di Keith Rudy e Hugh Malco cresciuti a Biloxi, nel Missisipi una città ricca di resort e turismo, ma anche profondamente corrotta. Entrambi appartengono a famiglie di immigrati croati e da ragazzi hanno condiviso le stesse passioni. Crescendo prendono strade diverse, Keith vuole intraprendere la stessa carriera del padre diventato procuratore distrettuale con l’obiettivo di eliminare la corruzione da Biloxi. Anche Hugh decide di seguire le orme del padre diventato il boss locale, inevitabilmente le due famiglie entrano in conflitto e si scontrano nel corso della loro vita.

La disperata ricerca d’amore di un povero idiota di Pif

Il nuovo libro di Pif è tutto incentrato sull’amore e sulle sue differenti interpretazioni, dato che per alcuni non può rispondere a una formula matematica. Arturo è il sostenitore di questa teoria, l’uomo ha dedicato tutta la sua vita al lavoro, mentre i suoi coetanei hanno incontrato l’amore della loro vita o sono diventati genitori. Ora che è arrivato a quarant’anni è pronto a buttarsi anche lui in questo mondo e l’incontro con un suo ex compagno di scuola, diventato ingegnere informatico, gli fornisce la soluzione. L’uomo sta sperimentando un’app per calcolare l’affinità tra le persone e, quando partecipa all’esperimento, Arturo scopre di avere 7 anime gemelle sparse nel mondo. A questo punto decide di partire alla ricerca del vero amore, un viaggio che gli cambierà la vita perché capirà il significato di “anima gemella”, ma soprattutto scoprirà sé stesso.

