Apre una nuova gelateria a Genova (anche se è dicembre): ecco dove

Chi decide che non si può aprire una gelateria a dicembre? Il gelato, per i veri amanti, è adatto a tutte le stagioni, inverno compreso. Si può gustare a casa al caldo oppure sperare in qualche bella giornata di sole che ogni tanto Genova ci regala. In qualsiasi caso, non esiste un momento sbagliato per aprire una gelateria, basta solo conquistare i clienti giusti. Due sorelle italiane amanti del gusto, Francesca e Sara Cartisano stanno portando avanti da più di un anno un’attività di sushibar da asporto, Sushi 2810. Qualche mese fa hanno però scelto di ampliare i loro orizzonti e la loro offerta e di aprire così una nuova attività: la Gelateria 2810. Il primo dicembre ha alzato la sua saracinesca in corso Martinetti 77R, a Genova Sampierdarena, a due passi dal sushi.

Ad accogliere i clienti un banco colorato di gelati diversi. Su uno specchio elencati i gusti sempre presenti: fior di panna, crema, stracciatella, nocciola, limone, fragola, cioccolato al latte o cioccolato fondente, marron glaces, yogurt e, tra i semifreddi, panera e spuma di Marsala. Tra i gusti di stagione alla frutta, si leggono nell’elenco anche mandarino e melograno.

Oltre ai gelati in coppetta o cono, nel locale si possono trovare anche torte di ogni tipo, sia acquistabili direttamente in gelateria che su ordinazione, preparate in collaborazione con il laboratorio di cake design e pasticceria Basta un poco di zucchero lab. Tra le opzioni ad esempio la torta ai tre cioccolati, la the matcha cake oppure la Sacher al lampone. Nel periodo natalizio anche dolcetti e panettoni a tema, compreso quello decorato con il mostriciattolo verde conosciuto da tutti come il Grinch.