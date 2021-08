Noli, Nervi o Novi? Il mistero dell'antico documento corre sul web

Risalire lungo la storia della propria famiglia, per cercare informazioni e ricostruire l'albero genealogico, può non essere sempre facile, soprattutto se di mezzo ci sono emigrazioni e viaggi.

È il caso di questo utente anonimo che ha utilizzato il social Reddit per chiedere una mano alla rete: "Sono argentino - spiega - e sto cercando di trovare documenti relativi ad alcuni parenti italiani del 19esimo secolo. Mia nonna mi ha sempre detto che erano nati a Noli, Savona. Oggi ho trovato il certificato di battesimo del nonno di mio nonno in una chiesa, qui, a Buenos Aires, e per quel che posso leggere dice che suo padre era nato a 'Nori'. Non so se è un'altra città o il modo in cui Noli veniva chiamata un tempo".

L'utente ha condiviso sul web la foto del certificato:

"È scritta in questo modo un paio di volte - aggiunge - e non c'è la lettera L in quel nome. Ho anche visto che esiste un piccolo paese chiamato 'Nari' vicino a Savona (è una frazione di Tovo San Giacomo, ndr), la confusione è aumentata".

Nel testo del certificato si legge che Bernardo Chiapacassa sarebbe nato a Noli/Nori/Nari, in provincia di Genova. Proprio quest'ultimo dettaglio ha spinto alcuni commentatori a suggerire una distorsione di 'Nervi'.

"Potrebbe essere Nervi, ma è difficile capirlo con quella calligrafia. Nel 19esimo secolo la proincia di Savona esisteva già, sarebbe stato strano dire che Noli era in provincia di Genova". O ancora: "Potrebbe essere Novi (inclusa prima nel Dipartimento e poi nella Divisione di Genova a inizio '800, ndr)". Ma il documento, stando a quanto scritto dall'utente che ha iniziato la discussione, è del 1885.

Tra le ipotesi più accreditate, come suggerisce un commentatore, "Noli non era conosciuta come Nori, ma in dialetto è Nöi, potrebbe essere solo un errore di trascrizione". Oppure: "È Nervi, non Nori. C'è una piccola 'e' seguita da 'rv' anche se sembra 'ov'. E visto che dice che è in provincia di Genova, io direi che lì c'è scritto definitivamente Nervi".