Anche Nervi e Bogliasco nella classifica dei lungomare più belli d'Italia

A volte le meraviglie le abbiamo sotto gli occhi, tutti i giorni, a due passi da casa. E dunque non serve andare troppo lontano per cercare, ad esempio, uno dei lungomare più belli d'Italia. Secondo il portale di viaggi "SiViaggia", infatti, una delle passeggiate a mare più magiche della Penisola è proprio a Genova: stiamo parlando della passeggiata Anita Garibaldi di Nervi, spettacolare meta per chi vuole rilassarsi e per gli sportivi, e di quella di Bogliasco, cittadina di riviera a pochi minuti dal capoluogo, un gioiellino tra le case del borgo. L'ideale per una camminata romantica, o per fare sport, o ancora per rilassarsi tra il mare e i centri abitati.

Nell'elenco dei 7 lungomare più belli d'Italia, infatti, "SiViaggia" inserisce al secondo posto la passeggiata di Nervi con la seguente motivazione: «La passeggiata ligure di Genova Nervi, sul lungomare Anita Garibaldi è una tra le più belli d'Italia, altamente scenografica. Il passaggio, infatti, è scavato nella roccia che si tuffa a picco sul mare, con un affaccio unico su suggestive calette naturali. Un belvedere che porta fino al castello, attraversando parchi, antiche ville e con una vista panoramica meravigliosa».

Al nono posto poi c'è Bogliasco: «In Liguria, non può mancare la bella Bogliasco, tra i lungomare più belli in cui passeggiare. Qui si può iniziare il percorso prendendo l'antica strada romana che vi porterà verso le coloratissime case dei pescatori. Un vero incanto».

Non c'è solo la Liguria: tra le passeggiate più belle d'Italia, il portale inserisce anche Falcomatà, Bari, San Benedetto del Tronto, Caorle, Salerno, Livorno, Riccione e Alghero.