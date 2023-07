NATweek, una settimana di co-working ed escursioni immersi nella natura

Yoga, bicicletta, degustazioni al frantoio e aperitivi in spiaggia. Anche quest’anno, dall’8 al 15 luglio 2023, ci sarà NATweek, una settimana di co-working e co-living tra esperienze autentiche, natura inesplorata e attività outdoor. Accolti dalla comunità di Castelvecchio di Rocca Barbena (SV) e ospiti del FestivAlContrario, oltre a condividere uno spazio di lavoro in uno dei borghi più belli d’Italia, i partecipanti faranno esperienze autentiche sul territorio, cucineranno piatti, vivranno del tempo nella natura.

NATweek è l’evento per sperimentare una settimana da NATworker: nomadi digitali, lavoratori da remoto, creativi o studenti che scelgono di lavorare immersi nella natura degli spazi della rete NATworking.

Sono disponibili 15 posti per la soluzione co-living e co-working. La formula comprende 8 notti in appartamento con altri/e quattro compagni/e di avventura; 8 colazioni, 7 pranzi e 6/7 cene con prodotti locali a Km0; postazione di lavoro in un’ampia sala, spazio di co-working #silentarea; 3 sale dedicate alle call. Il tutto ad un costo di 350 euro.

Il programma prevede: