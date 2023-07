Anche a Genova apre Natura: il negozio green di vestiti, arredo e lifestyle

Ampi vestiti variopinti, kimono, candele, bigiotteria, saponi solidali. Anche a Genova ha aperto Natura, la catena di oltre 200 negozi green sparsi tra Spagna, Portogallo e Andorra.

“Le porte si aprono per accoglierti in un bazar in cui il profumo di incenso si mischia alle influenze etniche dell’abbigliamento” si legge sul suo sito. Natura è nata nel 1992 con una premessa chiara: trovare sempre l’equilibrio tra profitti e principi. Il nome deriva proprio dal grande desiderio dei fondatori di abbracciare il mondo e tutti gli elementi che lo compongono: persone, culture, piante e animali. “È arrivato il momento di agire. La sostenibilità è una priorità della nostra azienda, anche se non è mai facile, e insieme dobbiamo riuscirci”.

In Italia ha già alzato le sue saracinesche a Torino, Milano, Bergamo e Alba. Genova rappresenta quindi la sesta tappa italiana di Natura, che prendendo il posto di Vorwerk riapre le porte di via XII Ottobre 20r. Non vende solo vestiti o accessori – tra cui tuniche, magliette e top, camicie e bluse, cardigan, cappotti, giacche, gilet, gonne, intimo, mare oppure teli mare, borse, bigiotteria, foulard, zappelli, pantofole – ma anche decorazioni per la casa, profumi e diffusori, candele, tessili, mobili. C’è poi la sezione dedicata alla cartoleria, quella dedicata al viaggio, oppure l’angolo che custodisce prodotti per bodycare e beauty.

Sul sito viene dato ampio spazio ai prodotti solidali, i quali riassumono l’impegno di Natura che tra le altre cose prevede di: eliminare il 100% della plastica nell’imballaggio di tutti gli ordini online, usare energia verde nei negozi, adottare bottigliette d’acqua prodotte con il 50% di plastica riciclata.