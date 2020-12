Grondona illumina via San Lorenzo per celebrare il bicentenario della fondazione

Un percorso di luce di 25 elementi per illuminare via San Lorenzo a Genova fino al prossimo 8 gennaio. Così il Biscottificio Grondona ha voluto festeggiare il Natale del bicentenario nel capoluogo ligure, regalando alla città un’installazione a tema religioso – angeli e stelle comete – lungo la strada che da Piazza della Raibetta sale a Piazza Matteotti, passando a fianco della Cattedrale di San Lorenzo.

Alle due estremità del percorso, altrettanti striscioni augurano ai passanti Buon Natale dalla famiglia Grondona a ricordare il carattere intimo della festa in un anno particolare come il 2020.

L’opera, realizzata dalla ditta genovese Illumina Snc. di Belli G.P. & C., rientra nell’ambito delle iniziative messe in atto in occasione dei 200 anni della fondazione dell’impresa di famiglia che ha fatto della coerenza e della fedeltà alle tradizioni il proprio marchio di fabbrica. Tra queste spiccano l’emissione del francobollo celebrativo (proposto anche sullo striscione), la pubblicazione del volume “I nostri primi 200 anni – 200° anniversario Biscottificio Grondona” e il lancio della nuova confezione di Baci di Dama, in vendita dallo scorso mese di novembre.

«Cercavamo un modo bello e sicuro per fare gli auguri alla nostra città in un anno, a suo modo, speciale. Speriamo di avere fatto cosa gradita». È il commento del Consigliere di Amministrazione, Orlando Grondona.

L’accensione dell’installazione di via San Lorenzo ha avuto luogo l’11 dicembre scorso alla presenza di Andrea Grondona, Export manager dell’azienda, e dell’assessore al Commercio del Comune di Genova, Paola Bordilli che ha sottolineato l’importanza della collaborazione fra pubblico e privato: «A volte, uno più uno fa tre. Queste luci sono un bel segnale di speranza e buon augurio per Genova e i genovesi in un momento così difficile».