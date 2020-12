Un goloso cuore di cioccolato per sostenere la Fondazione Telethon: come fare per ottenerlo

Come coniugare dolcezza, gusto e solidarietà? Con la campagna di Natale di Telethon, che riparte anche quest'anno, promossa dalla Fondazione che da oltre trent’anni finanzia la ricerca scientifica italiana per trovare risposte in termini di cure e terapie per chi vive la sofferenza di una malattia genetica rara e che garantisce supporto ai familiari dei malati.

Per far arrivare il tuo affetto a parenti e amici e, allo stesso tempo, contribuire a questa importantissima campagna e sostenere la ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare, messa a dura prova dall'emergenza legata al Coronavirus, arriva quindi il “Cuore di cioccolato Telethon. Il dono della generosità”, disponibile in 3 gusti squisiti e impacchettati in 3 confezioni eleganti.

Un cuore di puro cioccolato di altissima qualità interamente made in Italy e prodotto in esclusiva per Fondazione Telethon dall’azienda torinese Caffarel, grazie al quale potrai supportare la ricerca sulle malattie genetiche rare e sullo sviluppo di cure che stanno salvando bambini in tutto il mondo.

Il Cuore di cioccolato di Fondazione Telethon prodotto da Caffarel è quindi un dono speciale, perfetto da condividere con la famiglia o in coppia, ideale come regalo originale e raffinato, unico quando desideri un momento speciale di dolcezza e golosità: a Natale, regala la generosità.

Cuore di cioccolato Telethon fondente

Il Cuore di cioccolato al gusto fondente è una prelibatezza che Caffarel, eccellenza del cioccolato italiano, ha realizzato in esclusiva per Fondazione Telethon per la campagna "Il dono della generosità": un maxi cuore da 210 grammi di cioccolato extra, cavo all’interno, con cacao minimo al 50% e senza glutine. Inoltre, il Cuore di cioccolato fondente è racchiuso in una scatola resistente ed elegante di cm 19.3 x 18 x 7.5 sui toni del rosso e rinnovata per il Natale 2020, così da essere già pronta come regalo, collezionata o riutilizzata.

Il Cuore di cioccolato fondente non contiene glutine, è quindi adatto per essere consumato anche da soggetti celiaci. Può contenere frutta a guscio, quindi non è idoneo per il consumo da parte di persone allergiche alla frutta a guscio, e contiene ingredienti di origine animale (latte), per cui non è idoneo ad essere consumato da persone vegane. Al contrario, essendo il latte l’unico ingrediente di origine animale, il Cuore di cioccolato è adatto per persone vegetariane.

Cuore di cioccolato Telethon al latte

Il Cuore di cioccolato al latte è una delizia che mette d’accordo i gusti di tutti, un maxi cuore da 210 grammi di cioccolato cavo all’interno realizzato con ingredienti di altissima qualità e senza glutine. La sua scatola di cartone (cm 19.3 x 18 x 7.5) è resistente ed elegante, decorata nei toni del blu e rinnovata per il Natale 2020, così da essere già pronta come regalo, collezionata o riutilizzata.

Il Cuore di cioccolato al latte non contiene glutine, è quindi adatto per essere consumato anche da soggetti celiaci. Può contenere frutta a guscio, quindi non è idoneo per il consumo da parte di persone allergiche alla frutta a guscio, e contiene ingredienti di origine animale (latte), per cui non è idoneo ad essere consumato da persone vegane. Essendo il latte l’unico ingrediente di origine animale, il Cuore di cioccolato è invece adatto per persone vegetariane.

Cuore di cioccolato Telethon al latte con granella di biscotto

Il Cuore di cioccolato al latte con granella di biscotto sorprende tutti per la sua originalità e golosità: un delizioso maxi cuore da 230 grammi, cavo all’interno, realizzato con cioccolato di prima qualità e ricco di granella croccante. Inoltre, il Cuore di cioccolato al latte con granella di biscotto è impacchettato in una scatola resistente ed elegante (19.3 x 18 x 7.5 cm) sui toni del beige e rinnovata per il Natale 2020, così da essere già pronta come regalo, collezionata o riutilizzata.

Il Cuore di cioccolato al latte con granella di biscotto contiene glutine, quindi npn è adatto per essere consumato da soggetti celiaci, può contenere frutta a guscio, quindi non è idoneo per il consumo da parte di persone allergiche alla frutta a guscio, e contiene ingredienti di origine animale (latte), per cui non è idoneo ad essere consumato da persone vegane. Essendo il latte l’unico ingrediente di origine animale, il Cuore di cioccolato è invece adatto per persone vegetariane.

