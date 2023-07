Le due artiste che portano la musica classica ligure (per la prima volta) a New York

Due musiciste liguri, Elena Buttiero e Anita Frumento, proporranno, per la prima volta negli Stati Uniti e nella citta? di New York, le musiche del genovese Cesare San Fiorenzo e del savonese Giuseppe Manzino. Due compositori – il primo dell'800 e il secondo del '900 – che le artiste stanno proponendo e rivalutando nei loro concerti.

Due gli spettacoli in particolare in cui si potranno sentire le musiciste in azione, nell'ambito dei quali si potranno ascoltare anche le melodie dei due compositori liguri.

Il 7 luglio si svolgera? nel Queens un recital per i “Friends of Maple Grove” nella Celebration Hall del centro associativo. Il concerto sara? dedicato al cantante d’opera Demetrio “Danny” Meduri che riposa nel cimitero di Maple Grove. Nato in Italia nel 1890, emigrato negli Usa ad inizio 1900, il tenore si e? esibito in molti teatri d'opera e in compagnie itineranti ed e? stato amico di Enrico Caruso.

Due giorni dopo, il 9 luglio, saranno a Manhattan presso Saint John's in the Village, 218 West 11th Street, con la collaborazione dei “Liguri nel mondo- New York Chapter”. Il programma prevede pagine di Cesare San Fiorenzo (1834-1909), di Giuseppe Verdi (1813-1901) e Giuseppe Manzino (1929-1992).

Elena Buttiero e Anita Frumento svolgono da anni attivita? di ricerca in campo musicologico. Molti gli spettacoli da loro prodotti dal 2009 ad oggi: “Italia 900: parole e musica del secolo breve”; “Suoni futuri. Omaggio al Futurismo”; “L'Italia nella Grande Guerra: parole e musica tra il 1915 e il 1918” (con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri); “Non sembiava imagine che tace”, concerto per pianoforte a quattro mani e film muto (con il patrocinio del Ministero Beni Culturali); “Quella sagoma di Dante. Tre donne alle prese con l’Alighieri”, spettacolo musicale/teatrale.

Il concerto del 9 luglio (ore 21 in Italia) si potra? seguire in streaming (diretta o differita) su www.musae.me/elenabuttiero/experiences/1434/divinecomedy. I biglietti costano 10 dollari per la visione on-line.