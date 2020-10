La Mostra della Zucca di Murta per quest'anno si organizza online

Eravamo abituati a vederle (e a gustarle dal vivo), le famose zucche di Murta, protagoniste della mostra "Dall'A... alla Zucca" che si svolge come da tradizione il secondo e terzo weekend di novembre.

Quest'anno, a causa del Covid, la manifestazione non si ferma ma si sposta online: un modo decisamente meno rischioso per ammirare le prelibatezze degli orti di Murta, aspettando di tornare alla normalità.

L'annuncio è arrivato su Facebook dall'organizzazione: «L'emergenza sanitaria non ferma le Zucche di Murta, decise ad essere protagoniste anche il prossimo novembre. Quest'anno però, non saranno in #Mostra in paese, bensì solo online. Tenete allenati i polpastrelli, esercitatevi con il mouse, perchè anche in questa edizione voi visitatori farete la vostra parte».

Ulteriori dettagli arriveranno in seguito.