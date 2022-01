È morto Piero Parodi: lutto nel mondo della musica genovese

È lutto nel mondo della musica genovese, per la scomparsa di Piero Parodi, uno dei grandi "menestrelli" del dialetto genovese, a 86 anni.

Difficile parlare di musica dialettale senza pensare a Parodi, cantante, compositore, musicista, fantasista, uno dei principali esponenti della nuova canzone genovese che ha interpretato brani sentimentali ma anche allegri, tutti in dialetto, diventando una vera e propria icona della tradizione.

Parodi è stato autore del brano "A seissento" ritenuto, con le sue oltre cinquecentomila copie vendute, tra i maggiori successi discografici per quanto riguarda la canzone genovese.

La sua prima registrazione risale al 1965: da allora Parodi pubblicò trentacinque singoli venduti in un milione e mezzo di copie e quindici album. La sua attenzione sempre volta a mantenere vivo il patrimonio culturale dialettale gli ha valso per quattro volte il Premio Regionale Ligure (1970, 1972, 1990, 1992) oltre al premio intitolato a Giuseppe Marzari (1992) e al Premio Artisti Liguri (2005).

Nel 1984 è stato insignito del titolo di Cavaliere al merito della Repubblica Italiana dall'allora presidente Sandro Pertini.

Insieme a Paolo Villaggio e Fabrizio De André è stato al centro del rinnovamento del mondo dello spettacolo nel capoluogo ligure a cavallo degli anni 60 e 70.

Sui social molti gli artisti che gli stanno rendendo omaggio in queste ore: "Per me eri il 'vate' - scrive Marco Rinaldi - il primo concerto a cui ho assistito da bambino, una musicassetta che, mentre girava nel mangianastri, mi faceva sognare.. Ogni volta che ho condiviso il palco con te è stato un onore, e ogni volta mi sembrava impossibile. Te veuggio bén, Piero".