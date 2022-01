Moreno, il rapper genovese vincitore di "Amici", trionfa anche nel footgolf per sostenere Airc

Il rapper genovese Moreno, già vincitore di "Amici di Maria De Filippi", trionfa anche nello sport: il giorno dell'Epifania 2022 infatti si è aggiudicato la coppa del "Footgolf sulla spiaggia" di Alassio, manifestazione goliardico-sportiva a scopo benefico per sostenere la Fondazione Airc e la ricerca contro il cancro.

Moreno Donadoni, 33 anni, ha vinto in coppia con il campione di footgolf Eugenio Costantino. Al secondo posto si sono piazzati l’ex gloria del Torino Giuseppe Pallavicini in coppia con Fabio Selmi. Al terzo posto l’ex arbitro di calcio Angelo Bonfrisco insieme ad Andrea Colombi. Il premio speciale «Galup che tiro» è stato assegnato all’ex stella della Fiorentina Paolo Monelli. I vincitori sono stati premiati dal vice sindaco Angelo Galtieri e dal consigliere delegato allo Sport Roberta Zucchinetti. A presentare l’evento sono stati Nick thenightfly, Luca Galtieri e Rinaldo Agostini.

Il gioco consisteva nel mandare in buca un pallone con il minor numero di tocchi. La sfida si è svolta su un percorso di 12 buche più una, la buca Jolly posizionata in mare per l’ultimo colpo shock. Ad accompagnare i protagonisti numerose Befane. Befane che ad Alassio sono arrivate anche dal mare grazie all’iniziativa la Befana del subacqueo.

Tra gli sfidanti c’erano Evaristo Beccalossi, Beppe Dossena, Stefano Tacconi, Paolo Monelli, Luigi Gualco, Nazzareno Canuti, le ex glorie del Torino Calcio (Giuseppe Pallavicini, Enrico Albrigi), Claudio Chiappucci (ciclista), Bruno Zanoni (ciclista), Angelo Bonfrisco (ex arbitro serie A), Marco Carena (cabarettista e musicista), Giampiero Perone (cabarettista Colorado), Moreno Donadoni (rapper e vincitore di Amici), oltre che ai giocatori professionisti del footgolf (Lega Nazionale FootGolf, FootGolf Motta Treviso, FootGolf Liguria, Associazione Italiana FootGolf).

La sesta edizione del "Footgolf in spiaggia", organizzata da Eccoci Eventi Tgevents Television con il patrocinio del Comune di Alassio, ha visto raccogliere 6.730 in favore dell’Airc.