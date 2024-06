È in Liguria la spiaggia migliore d’Italia: per paesaggio, temperatura e prezzi 

“Questa spiaggia da sogno nelle Cinque Terre è la numero uno in Italia per l’estate 2024”. Secondo l’indagine condotta da Omio, che ha portato a una classifica di 75 spiagge in Europa, lo Scoglio di Monterosso è il miglior luogo italiano dove andare a far mare e trascorrere le vacanze. La classifica è stata stilata sulla base dell’analisi di recensioni dei visitatori, temperature estive e, soprattutto, prezzi di vendita e noleggio di beni da spiaggia come: lettino da mare, gelato, acqua, birra e spritz.

Sulla base di questi parametri, Monterosso raggiunge la vetta delle mete estive più economiche in Italia e si piazza quinta a livello europeo. “Un lettino con ombrellone costa solo 10 euro al giorno, una pallina di gelato costa 2 euro, uno spritz 6 euro. Con una temperatura estiva media di 21 gradi, Monterosso non è mai né troppo calda né troppo fredda”. Le altre spiagge italiane si trovano qualche posizione più sotto. Al nono posto la spiaggia di Sansone dell’Elba, al ventitreesimo la spiaggia di Tropea e al trentunesimo quella di Rimini.

Per trovare ombrelloni e lettini più economici bisogna andare sulla Spiaggia di San Vito Lo Capo in Sicilia e a Margherita di Savoia in Puglia (5 euro). Il prezzo medio di un lettino sulle spiagge italiane è di 14,90 euro quest'estate, con picchi di 40 euro sulla Spiaggia di Marina Piccola a Capri. Le spiagge con gli spritz più economici sono quelle di Rimini e Monterosso (6 euro), mentre a Positano il prezzo del famoso cocktail arriva a 9 euro. Anche il gelato è particolarmente caro in Costiera Amalfitana, con un costo di almeno 3,50 euro a pallina.

La spiaggia più economica in Europa è invece la Playa de Las Canteras. È seguita da Kleopatra Plaji (Lanya, Turchia) al secondo posto, Playa de La Concha (San Sebastián, Spagna) al terzo, Playa de las Teresitas (Tenerife, Spagna) al quarto e lo Scoglio di Monterosso, come già detto, al quinto.