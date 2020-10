Dialetto curioso: cosa significa quando "no ghe n'è ciù un dio de nétto"?

Quante volte a Genova abbiamo sentito dire, magari in discorsi più o meno generici, che "no ghe n'è ciù un dio de nétto".

Ma cosa vuol dire?

La frase letteralmente significa "non c'è più un dito di pulito". Cioè, è tutto sporco.

In realtà questo modo di dire non viene quasi mai utilizzato per indicare la pulizia in senso "fisico" di un ambiente o di un oggetto. Il senso è figurato e morale: quando si dice che "no ghe n'è ciù un dio de nétto" vuol dire che in giro c'è troppa corruzione e disonestà, e nulla ormai è più pulito.

Un modo genovese, insomma, per dire che "il più sano ha la rogna", altro popolare modo di dire diffuso però in tutt'Italia.