Dialetto curioso: cosa vuol dire quando "no basta manco Maraggian"?

Tra le tante espressioni particolari del dialetto genovese, ce n'è una che riguarda un personaggio molto conosciuto in città e non solo: si tratta di Edoardo Maragliano, accademico e medico vissuto tra il 1849 e il 1940, nonché ideatore e realizzatore della prima vaccinazione antitubercolare (nota anche, appunto, come "vaccino Maragliano") e senatore del Regno d'Italia.

La sua fu una carriera prestigiosa: tenne per 41 anni la cattedra di Clinica medica all'Università di Genova, da cui uscirono centinaia di allievi tra cui 8 assurti all'onore della Cattedra. Nel 1884, quando a Genova scoppiò un'epidemia di colera, Maragliano organizzò e diresse un ospedale appositamente istituito con l'aiuto della sua clinica, e per questo gli venne conferita la medaglia d'argento ai benemeriti della salute pubblica. Inoltre, nel 1890 istituì la Regia Accademia Medica di Genova e nel 1896 creò - sempre nell'ambito della sua clinica - il primo dispensario italiano e il primo reparto di accertamento diagnostico. Fondò la Società Italiana di Medicina Interna e ne divenne presidente, durante la prima guerra mondiale assunse servizio nel corpo sanitario militare col grado di masggior generale, guadagnandosi alla fine del conflitto la croce di guerra. Quando morì, venne sepolto nel Famedio di Staglieno, dove si trovano le tombe dei genovesi che hanno dato più lustro alla città.

Ma torniamo all'espressione genovese: vista la brillante e facoltosa carriera del medico, quando qualcuno si trova in gravissime difficoltà finanziarie, Michelangelo Dolcino in "E parolle do gatto" (Erga) spiega che si dice "no basta manco Maraggian", cioè non basterebbe neppure Maragliano per sanare la situazione.