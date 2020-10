Dialetto curioso: cosa vuol dire "cantâ sénpre a maexima cansón"?

C'è un'espressione in dialetto genovese che usa soprattutto chi è annoiato dai discorsi del suo interlocutore: cantâ sénpre a maexima cansón.

Il significato è facilmente intuibile: significa "cantare sempre la stessa canzone", ma cosa vuol dire concretamente?

Ovviamente questo modo di dire non si usa per indicare un musicista noioso, anche se il senso è più o meno lo stesso: l'espressione "canta sempre la stessa canzone" si utilizza soprattutto per indicare una persona che ripete sempre le stesse cose, o che comunque non è in grado di variare l'argomento della conversazione. Insomma, una gran noia.

Insomma, quando una persona non sa parlare d'altro e usa sempre gli stessi argomenti, stessa cantilena, provocando spesso lo stesso fastidio, allora si dice che canta "sénpre a maexima cansón".