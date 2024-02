Miss Mamma Italiana Sorriso è una 44enne genovese

È genovese la nuova Miss Mamma Italiana Sorriso: si chiama Francesca Parodi, ha 44 anni e nella vita è responsabile amministrativo in un'azienda.

Il riconoscimento è arrivato durante le selezioni per Miss Mamma Italiana 2024, concorso nazionale di bellezza e simpatia arrivato alla 31esima edizione, curato dalla Te.Ma Spettacoli di Paolo Teti (ideatore e Patron del Concorso) e riservato a tutte le mamme di età compresa tra i 25 e i 45 anni, con fascia “Gold” per le mamme dai 46 ai 55 anni e fascia “Evergreen” per le mamme con più di 56 anni.

La selezione di domenica 11 febbraio si è svolta a Sanremo: a vincere Marianna Momo di Loano, mentre la fascia Miss Mamma Italiana Gold è andata a Zinaida Gradinari di Milano, mentre la fascia Miss Mamma Italiana Evergreen è andata ad Elena Maria Chiara Signorini di Novara.

Mentre il titolo di Miss Mamma Italiana Solare è andato a Valentina Berto di Riva Ligure, la fascia di Miss Mamma Italiana Sorriso è andata a Francesca Parodi, mamma dell'11enne Lorenzo.