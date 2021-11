Calendario Miss Mamma 2022: in copertina, la genovese Lorena Brunato

È stato presentato il calendario dell’anno 2022 di “Miss Mamma Italiana Evergreen”, e in copertina c'è la genovese Lorena Brunato, vincitrice dell'ultima edizione del concorso.

Il Concorso “Miss Mamma Italiana” è giunto quest’anno alla sua 29esima edizione: ideato da Paolo Teti, è il primo Concorso nazionale di bellezza e simpatia dedicato alle mamme, diviso in tre categorie, dai 25 ai 45 anni (il cui Calendario sarà presentato sabato 11 dicembre a Bellaria Igea Marina), dai 46 ai 55 anni per la “categoria Gold” (il cui Calendario sarà presentato sabato 4 dicembre a Canosa di Puglia) e dai 56 anni a salire per la “categoria Evergreen”.

“Miss Mamma Italiana”, sostiene “Arianne” Associazione Onlus per la lotta all’Endometriosi, una malattia cronica ed invalidante, ancora poco conosciuta, che colpisce 3 milioni di donne italiane in età fertile.

Protagoniste degli scatti del Calendario 2022 di “Miss Mamma Italiana Evergreen” (quello di quest’anno è il 19° Calendario), eseguiti dalla fotografa Gloria Teti, sono le vincitrici della Finale Nazionale 2021 del Concorso, capitanate dalla 60enne genovese Lorena Brunato, vincitrice assoluta di “Miss Mamma Italiana Evergreen 2021”. Lorena, naturopata di 60 anni, è mamma di Stefano e Claudio, 29 e 27 anni, e ha dato il volto anche alla pagina di agosto sul calendario 2022.