È Alice Leone la nuova Miss Liguria: chi è la nuova reginetta della nostra regione

È Alice Leone la nuova Miss Liguria, e rappresenterà la nostra regione alla finale di Miss Italia. Quest'anno, viste le particolari condizioni sanitarie legate al coronavirus, le serate delle selezioni hanno dovuto lasciare spazio al web, su Instagram.

Alice Leone, 22 anni, di Taggia, è studentessa universitaria alla Iulm di Milano.

«La nostra regione sarà rappresentata alla grande alle finali di Miss Italia: la corona di Miss Liguria è andata infatti ad una ragazza non solo bella ma anche studentessa universitaria modello. Sono sicuro che saprà farsi ben valere anche alle finali nazionali»: questo il commento dell'assessore regionale Gianni Berrino, appena ricevuta la notizia della vittoria di Alice Leone.

Qui sotto, il video in cui la ragazza si presenta e in cui racconta un po' di sè e dei suoi pensieri: riguardo alla situazione delle donne, «siamo determinate, forti, in carriera, abbiamo superato nel corso del tempo tanti ostacoli. Attualmente il nostro punto di riferimento a mio parere è il vicepresidente degli Stati Uniti d'America».

Cosa farebbe per l'Italia, se ne avesse l'opportunità? «Sensibilizzerei il nostro Paese sul tema dell'adozione per tutte quelle famiglie che vogliono adottare bambini, eliminerei tutta questa burocrazia».

E cosa consiglia alle sue coetanee? «Di godersi le cose semplici della vita, le persone che ci stanno accanto, lo vediamo soprattutto nei momenti difficili come questo».

Infine la persona che stima di più, il suo punto di riferimento e la sua "roccia" è la nonna, Rina.