VIDEO | Perché i milanesi vanno in Liguria? La risposta del Milanese Imbruttito è esilarante

Perché i milanesi scelgono la Liguria per le vacanze o i weekend? È l'oggetto di uno dei nuovi video del Milanese Imbruttito, format social satirico conosciuto in tutt'Italia, diventato virale.

"Liguria, I'm coming!" dice l'"imbruttito" Germano Lanzoni dopo una call di lavoro, preparandosi per il fine settimana. "Toglimi una curiosità - gli viene chiesto - ma perché voi milanesi andate tutti in Liguria?". La risposta è scontata: è la località di mare più vicina. "Ma costa tutto troppo. Le spiagge, quelle poche che ci sono, sono sempre tutte 'imballate'. Poi fate le partenze intelligenti come le chiamate voi e vi ritrovate in autostrada con altre migliaia e migliaia di persone intelligentissime. Uscite a cena e vi lamentate perché il pesce a Milano è più buono".

Infine un'affermazione su cui si troverebbero d'accordo anche i Pirati dei Caruggi e Andrea Di Marco: "Voi milanesi ai liguri state sul c*zzo, ma proprio vi odiano, è il posto più ostile dopo il Queensland in Australia, dove ci sono i serpenti velenosi, le cubomeduse, gli squali. Poi odiano i milanesi".

"Ah interessante - dice l'Imbruttito - e quanto ci vuole per arrivare? Venti ore? Meno che andare in Liguria! Aggiudicato".

Perché, conclude Lanzoni, svelando anche il vero motivo per cui secondo il Milanese Imbruttito andare in Liguria è uno stimolo costante, "la verità è che al milanese non interessa il relax, interessa il brivido. Noi nelle ostilità godiamo come ricci, ci sguazziamo come eroi".

Su TikTok, dove il video ha superato le 590mila visualizzazioni, molti i commenti divertiti dei liguri che hanno accolto la provocazione con ironia: "La cosa che non capite è che noi liguri siamo ostili anche con i liguri", "In effetti è vero, faccio prima ad andare in Sardegna in aereo che a Chiavari", "Io che vivo dentro le antiche mura di Genova sono ostile con chi ne abita fuori".