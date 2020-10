I migliori vini della Liguria secondo Gambero Rosso

Da gustare per un aperitivo, o durante un pasto di pesce, carne o verdure, il vino è una delle eccellenze italane, e anche in Liguria c'è una grande tradizione. Ad analizzarla per trovare le migliori realtà è Gambero Rosso, portale leader nel settore dell'enogastronomia in Italia.

Nella guida Vini d'Italia 2021 sono stati assegnati diversi riconoscimenti tra cui i prestigiosi "Tre Bicchieri", andati anche ad alcuni produttori liguri.

A levante sono stati premiate le cantine Lunae Bosoni con il suo Nera, Baia del Sole dei fratelli Federici con il Sarticola, Giacomelli col Pianacce, e Zangani col Vermentino Superiore Boceda.

Viaggiando per la Liguria si passa a ponente, dove a ricevere il riconoscimento dei "Tre Bicchieri " sono il Luvaira, Dolceacqua di Giovanna Maccario, il Rossese di Massimo Alessandri, e poi il Pigato di U Baccan di Bruna e di Albenga Saleasco di Marcello Calleri.

Ecco un riepilogo dunque dei premiati, con i commenti di Gambero Rosso: