Tre ristoranti imperdibili fra i caruggi di Genova secondo The Fork

In questo momento molto delicato, non possiamo più andare al ristorante di sera. Però possiamo sbizzarrirci a pranzo, con tutte le prelibatezze che propongono i locali genovesi.

E specialmente nel centro storico ci sono alcuni ristoranti da non perdere: chi vive a Genova già lo sa, ma questa volta a parlarne è The Fork, il più popolare sito di prenotazioni online. Il blog del portale ha selezionato tre ristoranti da non perdere per godersi tutta la bellezza dei "caruggi" genovesi, l'inconfondibile intreccio di vicoli che caratterizzi la parte pià vecchia della città. Luoghi antichi per una cucina a volte anche moderna, a volte tradizionale, che riprende tutto il buono degli ingredienti tipici di Genova.

Dunque ecco i tre migliori locali del centro storico secondo The Fork.

Trattoria da Gianna

Cucina Casalinga, genuina, di tradizione genovese, in un ambiente intimo e raccolto dove respirare l'aria di casa e la passione per il pesce fresco e la carne biologica, tutto km zero. Così viene descritta la trattoria da Gianna, che si trova in vico delle Camelie.

Al Giardino degli Indoratori

Il ristorante si trova in vico degli Indoratori, e per The Fork ha costruito un menu che, con fantasia e attenzione ai dettagli, sorpassa la tradizione per una cucina creativa e originale, sia di terra sia di mare, tra torte salate, panciotti di capesante e gamberi, e tanto altro.

Trattoria Archivolto Mongiardino

The Fork lo descrive come un ristorante "di una volta", con tutti gli attrezzi di un tempo e il legno e i tavoli comodi e casalinghi. Si respira un'aria di casa in questa trattoria che si trova in Archivolto Mongiardino 2, e che propone menu soprattutto di mare, con criteri della tradizione e della genuinità.