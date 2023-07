Top 50 spiagge italiane 2023: una genovese seconda in classifica

Quando si tratta di decidere dove andare al mare in Italia, c’è soltanto l’imbarazzo della scelta. Dalle acque blu della Puglia a quelle cristalline della Sardegna, dalla sabbia dorata della Sicilia ai piccoli sassi bianchi della Liguria. Holidu, motore di ricerca per prenotare case vacanza in tutta Europa, dopo aver stilato un elenco delle spiagge più amate della Liguria e dei migliori borghi 2023, ha pensato di proporre anche una classifica delle top 50 spiagge italiane del 2023 più cercate su Instagram e TikTok. Tra queste, spicca anche una spiaggia genovese (in cui però, al momento, vige il divieto di balneazione). Ecco l'elenco e il numero di visualizzazioni sui social per ciascuna spiaggia:

Spiaggia di Porto Selvaggio in Puglia 63.354 (Instagram) - 3.100.247 (TikTok) Spiaggia Di Boccadasse in Liguria 129.994 (Instagram) - 1.800.621 (TikTok) Spiaggia di Porto Pino in Sardegna 83.889 (Instagram) - 1.557.200 (TikTok) Spiaggia di San Pietro in Bevagna in Puglia 44.416 (Instagram) - 2.100.000 (TikTok) Spiaggia di Mari Pintau in Sardegna 29.640 (Instagram) - 2.200.017 (TikTok) Spiaggia di Porto Giunco in Sardegna 56.622 (Instagram) - 753.119 (TikTok) Spiaggia Su Giudeu in Sardegna 23.798 (Instagram) - 3.621.000 (TikTok) Spiaggia di Punta Molentis in Sardegna 38.472 (Instagram) - 611.853 (TikTok) Spiaggia di S'Archittu in Sardegna 35.174 (Instagram) - 441.800 (TikTok) Spiaggia di Cala Domestica in Sardegna 29.370 (Instagram) - 586.400 (TikTok)

In classifica anche altre due liguri: al 41esimo posto la Spiaggia di Bonassola, al 50esimo la Spiaggia di Varigotti.