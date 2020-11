Pizza a domicilio: i 10 migliori locali di Genova secondo TripAdvisor

In questo periodo di restrizioni, chiamare un ristorante per farsi portare a casa qualcosa di buono da mangiare è diventata una pratica consolidata e piacevole per spezzare un po' la routine. L'obiettivo è doppio: da una parte coccolare il proprio palato senza dover cucinare a casa, dall'altra aiutare gli esercizi commerciali che mai come in questo momento sono in difficoltà.

A settembre abbiamo parlato della classifica di TripAdvisor - celebre portale di recensioni - riguardo i migliori ristoranti genovesi che fanno consegna a domicilio. Ora ci occupiamo delle pizzerie, molte delle quali sono specializzate da sempre nella consegna a domicilio, e chi non la effettuava ha iniziato a farlo in questi mesi.

Ecco le migliori pizzerie di Genova, secondo TripAdvisor, con consegna a domicilio:

1. La Pizza di Egizio

via Bolzano 2/4AR

+39 010 372 5384

Tra i punti forti di questa pizzeria, secondo i clienti, il servizio impeccabile con il personale pronto a consigliare, e la qualità della pizza, dall'impasto sottile e ricca di ingredienti.

2. Strakkino

via alla Porta degli Archi 16/R

+39 010 541561

Focacce tipo Recco condite in svariati modi, moreskine preparate con mix di cereali e taskine (mini calzoni): il locale in centro punta sull'originalità e sulla qualità degli ingredienti.

3. PizzaPoint

via Montevideo 9 Rosso

+39 010 315193

Per i clienti le pizze di questo locale "storico" sono buone, ben farcite e caratterizzati dalla pasta sottile, e il personale è gentile e disponibile.

4. Voglie di Pizza

via Pra' 146r

+39 340 169 7374

Non solo pizze, ma anche farinata, dolci e cocktail serviti a casa in questa giudicata dagli utenti di TripAdvisor come una delle pizzerie migliori del ponente genovese.

5. Pizzeria Napoletana da Paolo

via Bari 178/R

+39 010 242 4599

Per gli utenti di TripAdvisor, si tratta della pizzeria dedicata agli amanti della vera pizza napoletana, con un bel bordo spesso e ingredienti di qualità.

6. Qualità & Passione

via Giovanni Torti 240 R

+39 010 351 4865

Pizza buona e digeribile, con ingredienti freschi e vari impasti tra cui quello senza glutine e una particolare attenzione alle intolleranze (viene usata anche la mozzarella senza lattosio).

7. Osteria degli Artisti

via Boccadasse 61

+39 010 376 3799

Giudicata dagli utenti ottima la qualità degli ingredienti per la pizza ma anche per la focaccia al formaggio e altre prelibatezze tipiche del territorio.

8. Ca' de Pria

corso Europa 718

+39 010 391242

Vasta scelta e pizze giudicate dagli utenti enormi e ottime, divise tra pizze classiche, speciali e gourmet. È possibile chiedere anche quelle senza glutine.

9. Terra mia pizzeria

via D'Andrade Alfredo 35

+39 010 236 6002

Locale dedicato alla pizza napoletana, con impasto morbido, cornicione spesso e croccante, e ingredienti ricercati e di qualità secondo i clienti.

10. Pizzeria Ristorante Del Ponte

via Pisa 3r

+39 010 310040

Per i clienti i punti forti sono gli ingredienti di qualità uniti all'impasto leggero. Particolarmente famosa la focaccia al formaggio tipo Recco.