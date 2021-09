Migliori hotel italiani secondo "Travel+Leisure": due sono in provincia di Genova

La rivista americana specializzata in viaggi e accoglienza, "Travel + Leisure", ha stilato una classifica con i cento migliori hotel del mondo e, infine, dei migliori resort in Italia, tanto per sognare e sentirsi in vacanza ancora un po', nonostante l'autunno sia ormai iniziato e la temperatura si sia rinfrescata. Ma non è mai troppo tardi per un viaggio nel Bel Paese, tra clima ancora mite (specialmente a sud), bellezze artistiche e una cucina superba.

E così "Travel + Leisure" ha chiesto ai lettori di valutare le loro esperienze di viaggio in tutto il mondo, in base alla struttura, la posizione, il servizio, l'enogastronomia e il valore.

Non sono mancate le strutture italiane: nella classifica che prende in considerazione solo lo Stivale, primeggiano lago di Como e costiera amalfitana, ma nella top 10 le ultime due posizioni sono liguri. In particolare, vengono premiate due strutture del Tigullio: lo Splendido Mare, a Belmond Hotel, Portofino, e il Grand Hotel Miramare di Santa Margherita Ligure.