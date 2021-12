Nella guida ai migliori gelati d'Italia 2022 anche un locale in provincia di Genova

Qual è il gelato più buono d'Italia? Ne hanno già parlato diverse guide, senza parlare dei concorsi come il Gelato Festival World Masters che ha messo in evidenza la maestria del ligure Marco Venturino, di Varazze, con il gusto "Bocca di rosa".

Il portale enogastronomico 50 Top Italy, curato da Barbara Guerra e Albert Sapere del congresso di cucina d'autore Lsdm e da Luciano Pignataro, caposervizio al "Mattino" di Napoli dove si occupa di gastronomia, in una delle sue tante guide per il 2022 esamina proprio la categoria dei gelati, stilando la classifica delle 20 migliori gelaterie in Italia.

Secondo la guida "Top Gelato 2022 - Pastificio dei Campi Award" nella top 20 c'è spazio anche per una gelateria in provincia di Genova, ovvero la Cremeria Spinola di Chiavari, in corso Valparaiso 118, guidata dal pasticcere Matteo Spinola, inserita al diciottesimo posto.

Per i critici, "la ricerca e l'utilizzo di ingredienti selezionati, ma soprattutto l'attenzione alla stagionalità, fanno della Cremeria Spinola il punto di riferimento nel Tigullio. Posizionata sul suggestivo lungomare di Chiavari, è imprescindibile gustare un loro gelato. Anche se talvolta, in alcuni gusti, la nota dolce sembra eccessiva, per consistenza ed equilibrio gustativo l’assaggio è sempre sorprendente".