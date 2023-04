I migliori fast food genovesi, 6 locali dove mangiare a pranzo

Fast food non sempre è sinonimo di cibo poco sano. A Genova in questi anni stanno aprendo sempre più locali dedicati allo street food, che soddisfano clienti di tutti i tipi. Hamburger, polli arrosto, panini e insalate. Tutte ottime soluzioni per un pranzo veloce e completo. Qui riportiamo la classifica secondo i clienti di Tripadvisor.

Istituzione genovese è, al primo posto in classifica, è Il Masetto – Hamburgeria Nazionale in via Canneto il Lungo. Nato nel 2014 da Ettore Masetti con l’idea di “dare pregio e valore al cibo di strada”, ha lunghe code d’attesa davanti al suo ingresso a tutte le ore del giorno e della notte. Principe del menù è proprio l’hamburger Masetto, con manzo, pancetta, cipolla grigliata con spezie, formaggio e salsa barbecue. Novità dell’anno il Ravioletto, in collaborazione con Raviolhouse, con manzo, sugo “diVino”, sfoglia dei ravioli fritta e insalata di radicchio. Da provare anche l’Ingauno (manzo, pepe al limone, formaggio fresco, battuto di carciofi e olive) e il Baciccia (manzo, pesto di Prà e scaglie di parmigiano).

Al secondo posto c’è Strike! in via Ravecca. Piccolo street food in pieno stile americano, con tavoli alti in legno, sgabelli e tovaglioli a quadri bianchi e rossi. Gli hamburger sono generosi e vengono sempre accompagnati da una buona dose di patatine. Si fa dagli hamburger classici come Cheesburger o Baconburger al Club Sandwich (pane rustico a tre strati con pollo alla piastra, bacon, cheddar, insalata, pomodoro, maionese) e al Veggie con polpetta di verdure fresche, parmigiano reggiano, rosso d’uovo, insalata e pomodoro.

Terzo sul podio per recensioni e stelline, c’è il Panetto Perfetto, in via Mira alla Foce. I commenti su Tripadvisor riassumono l’entusiasmo dei clienti davanti al loro “panino perfetto”, composto su misura da ciascuno. Cotto al tartufo nero, mortadella di cinghiale, culatello artigianale di Parma, filetto di tartufo. Crema di asparagi, crema ai peperoni, acciughe salate, salsa tonnata, tsatziki. Qui ogni ingrediente può essere aggiunto e combinato a piacimento.

C’è poi Hamboo, hamburgeria di via Gramsci che segue la filosofica del slow fast food. I suoi panini hanno nomi tutti genovesi. C’è il De André, con petto di pollo, lattuga iceberg, pomodori e maionese, il Paganini con hamburger di Fassona, formaggio Bleu, spinacini e salsa aioli, il Durazzo con hamburger di Fassona, cheddar, cipollotti caramellati, fonduta di fontina, ketchup e senape o il Boccanegra 2.0, con fassona, lattuga iceberg, pomodori, cheddar, bacon croccante, salsa hamboo.

In quinta posizione si trova il Baretto Gallese di via San Vincenzo. Dopo 70 anni di attività e più di 6 milioni di panini serviti, la famiglia Gallese continua la propria attività all’insegna della qualità e della tradizione, mantenendo prezzi più che competitivi. Per ogni panino si può scegliere se aggiungere la classica svizzera, il curentino (carne di Fassone piemontese) o il misto gallese (classico con acciughe, salsa verde e funghi).

Concludiamo l'elenco con Rooster Streetfood Rotisserie, fast food interamente dedicato al pollo, presente sia in piazza Matteotti che in via Fiasella. All’interno dei suoi panini e dei suoi piatti, polli ruspanti allo spiedo, no ogm, privi di antibiotici e allevati a dieta esclusivamente vegetale. Si può optare per il pollo allo spiedo, come il Bomber Agrumi con limone e arancia o il Bomber Stupefacente con aglio, rosmarino e semi di canapa. Oppure per i panini: c’è il Superbo con pollo, pomodori secchi, salsa yogurt e tabasco, il Virgin zena con pollo, pesto, prescinseua, melanzane grigliate pomodoro e mozzarella, lo Zio Sam con pollo, burro di arachidi, marmellata di arance amare, bacon e salsa Worcester. E poi i fritti, le insalate e, da quest’anno, le poke bowl.