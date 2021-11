Mercatini di Natale 2021 in provincia di Genova: dove e quando

Anche se siamo appena all'inizio di novembre non mancano realtà a Genova e provincia che si stanno già organizzando per allestire i caratteristici mercatini di Natale: che siano bancarelle semplici o le tradizionali casette in legno, anche solo parlarne porta una ventata di atmosfera natalizia.

Qui si potranno trovare addobbi e idee regalo, oggettistica, prodotti di artigianato e, perché no, anche gastronomia, per allietare un po' i cuori dopo le tante pause forzate a causa del covid.

Ecco i principali eventi in ordine cronologico dal più lontano al più imminente (articolo in aggiornamento costante):

11-12 dicembre: Fiera di Natale con mercatino e gastronomia al Dlf di Rivarolo

4-24 dicembre: Villaggio di Babbo Natale a Cornigliano con casette in legno, igloo ed elfi

3-23 dicembre: Mercatino di San Nicola in piazza Piccapietra

3-19 dicembre: Natalidea al Porto Antico con le tradizionali casette in legno

27-28 novembre: "Natale Insieme", mercatini di Natale a Casella