Mercatini di Natale 2022 a Genova e dintorni

Le luminarie sono state già sistemate per le vie di Genova, qualche locale ha già affisso ghirlande e decorazioni attorno alla propria vetrina e ormai presepi, palline e carte regalo sono in vendita in ogni negozio. Mancano solo i tradizionali mercatini, con le loro luci, i loro profumi e le melodie natalizie in sottofondo, per ufficializzare il fatto che ormai manca quasi un mese al giorno di Natale. Tra le loro bancarelle si può andare alla ricerca del “pensiero” perfetto per amici e parenti, dato che si trova praticamente ogni tipologia di articolo, per tutti i gusti e tutte le tasche. Ecco quali sono i mercatini di Natale in programma quest’anno (articolo in aggiornamento).

Sono già ufficiali le date del ritorno del Mercatino di San Nicola in piazza Piccapietra, che con il suo tendone riproduce le antiche colorate abitazioni genovesi e presenta numerose idee regalo, dal vestiario all’artigianato, dalla gastronomia alla bigiotteria. Le sue bancarelle saranno visitabili dal 3 al 23 dicembre 2022 e durante il periodo si terranno laboratori per bambini ed eventi.

Le date sono in arrivo per il mercatino di Natale in piazza Matteotti e a Palazzo Ducale e per quello davanti alla stazione di Genova Brignole e in piazza della Vittoria, che quest’anno avrà delle nuove bancarelle coperte.

Salta quest’anno, un po’ per la crisi un po’ per la mancanza di spazi idonei, la Fiera Mercato Natalidea, che l’anno scorso si era tenuta ai Magazzini del Cotone ma la cui sede storica era la Fiera del Mare in piazzale Kennedy.

Nei dintorni di Genova, sono già stati confermati il Mercatino Arte e Sapori a Santo Stefano d’Aveto, in cui venti espositori tra aziende agricole e hobbisti animeranno durante i weekend e il giorno dell’Immacolata il Bocciordromo Arvigo, dal 3 al 18 dicembre 2022. E poi i mercatini di Natale di Ronco Scrivia, giunti alla dodicesima edizione, che per domenica 4 dicembre prevedono oltre 60 stand in una location d’eccezione, via Postumia, che è la più antica del Rione Villavecchia.