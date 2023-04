Pasqua, la tradizione centenaria del mazzo di fiori per il Sepolcro della Chiesa del Gesù

A Genova, durante la giornata del Giovedì Santo, è tradizione addobbare con fiori gli altari delle chiese. Questo rito risale probabilmente al Medioevo, quando era già diffusa la tradizione dei cosiddetti Sepolcri, gli altari della Deposizione. Nei giorni che precedono la Pasqua, era uso addobbare altari di chiese e conventi con fiori, stoffe e con vasi di grano, fili d’erba sottili e pallidi, risultato della semina dei chicchi benedetti alla festa di San Biagio (3 febbraio) e fatti germogliare all’ombra.

Tra questi riti antichi, trova posto anche l’addobbo del Mazzo Pasquale per il Santo Sepolcro della Chiesa del Gesù, luogo celebre per le sue forme e colori e commissionato dalla nobile famiglia Pallavicini. Risale al 1928 la donazione con la quale la Marchesa Matilde Giustiniani, Vedova Negrotto Cambiaso, affidava al Comune di Genova l’invio del tradizionale mazzo di fiori “per adornare l’annuale Santo Sepolcro nei giorni Santi”.

Oggi, la realizzazione è affidata ad A.S.Ter., tramite la cura di Paola Cappanera che sceglie le migliori combinazioni possibili tra colori e motivi da riprodurre, a partire da un archivio di disegni conservati in Curia fin dal 1918.

Per la Pasqua 2023, la scelta è ricaduta su un disegno utilizzato per la prima volta proprio nel 1918, declinato per l'occasione in un intarsio di colori che va dal rosa al giallo oro, su contrasti di bianco e verde scuro. Il Mazzo, grande circa 3 metri di diametro, è stato composto quasi interamente da garofanini, con inserti in muschio e tasso per i profili e parti in bosso per le scritte.

La composizione resterà esposta al pubblico, come vuole la tradizione, nella Chiesa del Gesù in piazza Matteotti fino a martedì 11 aprile.