Anche Maurizio Lastrico nella serie tv Netflix "Fedeltà"

Maurizio Lastrico torna sul piccolo schermo in queste settimane: dopo il successo con "Don Matteo", con il film "America Latina" e le risate sul palco del Festival di Sanremo con Maria Chiara Giannetta, l'attore genovese è ultimamente comparso anche nella serie tv Netflix "Fedeltà".

Nella serie tv di 6 episodi si indaga sui rapporti, e si assiste alla storia di Carlo e Margherita, interpretati da Michele Riondino e Lucrezia Guidone: la serenità dei due, apparentemente felici, inizia a dissolversi quando la fedeltà del marito viene messa in dubbio, ed entrambi i coniugi vengono presto tentati dai desideri. È più giusto rimanere fedeli a se stessi o al partner?

Lastrico nella serie interpreta Marco, un uomo che deve fare i conti con il suo rapporto sentimentale in crisi, legato a una donna, Giulia, che lo ha tradito.

La serie tv è tratta dall'omonimo libro, "Fedeltà", di Marco Missiroli, vincitore Premio Strega Giovani 2019. Nel romanzo - così come nella trasposizione - tutto ruota intorno al «malinteso»: cosí Carlo e Margherita chiamano il dubbio che ha incrinato la superficie del loro matrimonio. Carlo è stato visto nel bagno dell'università insieme a una studentessa: «si è sentita male, l'ho soccorsa», racconta al rettore, ai colleghi, alla moglie, e Sofia conferma la sua versione. Margherita e Carlo non sono una coppia in crisi, la loro intesa è tenace, la confidenza il gioco pericoloso tra le lenzuola. Le parole fra loro ardono ancora, cosí come i gesti. Si definirebbero felici. Ma quel presunto tradimento per lui si trasforma in un'ossessione, e diventa un alibi potente per le fantasie di sua moglie. La verità è che Sofia ha la giovinezza, la libertà, e forse anche il talento che Carlo insegue per sé. Lui vorrebbe scrivere, non ci è mai riuscito, e il posto da professore l'ha ottenuto grazie all'influenza del padre. La porta dell'ambizione, invece, Margherita l'ha chiusa scambiando la carriera di architetto con la stabilità di un'agenzia immobiliare. Per lei tutto si complica una mattina qualunque, durante una seduta di fisioterapia. Andrea è la leggerezza che la distoglie dai suoi progetti familiari e che innesca l'interogativo di questa storia: se siamo fedeli a noi stessi quanto siamo infedeli agli altri?