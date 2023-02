MasterChef 12, un altro piatto della tradizione ligure approda nel programma tv

Dopo gli gnocchi al pesto, un altro piatto ligure entra nella cucina della dodicesima edizione di "Masterchef": all'inizio della puntata andata in onda ieri sera (giovedì 2 febbraio) gli aspiranti cuochi all'interno della "golden mystery" hanno trovato cinque ricette della tradizione popolare italiana. Piatti poveri e, soprattutto, vegetariani, tra cui uno tipico de La Spezia: la mesciua (qui la ricetta).

I giudici del talent show di Sky, i tre chef Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli, hanno invitato i concorrenti a parlare prima delle loro origini e dei primi ricordi in cucina: chi ha imparato con i nonni, chi con i genitori, ma tutti hanno avuto a che fare con le ricette della tradizione. Tra cui, molte vegetariane. "Sono le nostre radici culturali che ci fanno scegliere il cibo - ha commentato Barbieri - e ci rimandano a sapori antichi che evochiamo con nostalgia. La cucina povera, quella dei nostri nonni, è fatta con i prodotti della terra. In pratica i nostri nonni erano vegetariani e non lo sapevano".

I concorrenti hanno quindi dovuto raccontare le loro radici preparando un piatto vegetariano rivisitato in chiave moderna, ma che appartenesse alle loro radici familiari.