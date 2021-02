Marilyn Fusco: «Mi è stato chiesto di fare un reality»

La confidenza su Facebook dell'ex vicepresidente della Regione Liguria, già vista in tv come comparsa nella trasmissione "Forum"

Reality in vista per Marylin Fusco, ex vicepresidente della Regione Liguria e assessore regionale all'Urbanistica? Potrebbe essere, d'altronde a svelarlo è proprio lei stessa con un post su Facebook pubblicato nelle scorse ore: «Mi è stato chiesto di fare un reality... fantasticoooo... che grande soddisfazione... ci penserò... che faccio?».

Non è dato sapere di quale reality si parla, ma, a seguire, un fiume di commenti dei suoi "fan" esortano la ex politica a provare.

Fusco, vicepresidente della Regione Liguria, si era dimessa nel 2012 nell'ambito di un'inchiesta sui lavori per il porto di Ospedaletti, ed era stata condannata poi in primo grado a 4 anni nell'ambito dell'inchiesta sulle "spese pazze". Condanna poi ridotta a 2 anni in appello, e annullata nel gennaio 2020 dalla Cassazione che aveva rimandato la decisione alla Corte d'Appello.

Negli anni scorsi l'abbiamo vista come comparsa alla trasmissione "Forum" e poi trionfare a "Miss Over Anta". Ultimamente, ha pubblicato il libro "L'alchimia del consenso. Strategie per una comunicazione politica vincente" con recensione di Vittorio Sgarbi. E chissà che prossimamente non la si possa rivedere in tv, questa volta nell'ambito di un reality show.

