Marron Glacé Day anche a Genova: dove degustare questa prelibatezza autunnale

I migliori Maestri Pasticceri d’Italia, in collaborazione con Agrimontanam organizzano il Marron Glacé Day, con oltre 40 date in tutta Italia dedicate alla degustazione di questo particolare dolce. E anche Genova ha aderito.

Protagonisti assoluti i marroni, simbolo per eccellenza della stagione autunnale, i pasticcieri e le loro interpretazioni.

L'iniziativa, che si svolgerà in tutta Italia, con quaranta date e ottanta pasticcerie coinvolte, vede già tra i partecipanti moltissime eccellenze della pasticceria italiana. Ci saranno, ad esempio, il Maestro Iginio Massari (Brescia), il presidente AMPI (Accademia Maestri Pasticceri Italiani) Maestro Gino Fabbri (Bologna) e il Maestro Luigi Biasetto (Padova).

Le date e le pasticcerie di Genova che aderiscono

Alla più grande degustazione italiana di marron glacé partecipano anche diverse pasticcerie di Genova, ecco dove e quando:

8 ottobre: Priano, via Camozzini 69 r

10 ottobre: Pasticceria Nuova Torrigiana, piazza Cavour 8

16 ottobre: Pasticceria De Regibus, corso Firenze 26-28r

23 ottobre: Pasticceria Tagliafico, via Galata 31/r

23 ottobre: Pasticceria San Sebastiano, via Quinto 9r

24 ottobre: Pasticceria Sansebastiano, via Galeazzo Alessi 9r

Il marron glacé

I marron glacé (nome francese, reso in italiano come marroni glassati o canditi), noti in Francia anche col nome di marron de Turin, sono una particolare lavorazione pasticcera della castagna (in particolare della varietà denominata marrone), che viene sciroppata e poi ricoperta con una glassa di zucchero.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La realizzazione dura più giorni durante i quali il frutto viene immerso in sciroppi di concentrazione crescente, La lavorazione è complicata poiché si rischia di rompere il dolce durante i vari passaggi.