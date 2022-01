Maria Chiara Giannetta, interprete di "Blanca", sarà ospite al Festival di Sanremo

Gli appassionati di "Blanca", la fiction di Rai Uno ambientata a Genova, potranno rivedere la sua interprete - Maria Chiara Giannetta - sulla tv nazionale a febbraio, nell'ambito del Festival di Sanremo.

È infatti notizia di queste ore, come riporta Repubblica, che l'attrice sarà una degli ospiti della kermesse, arrivata alla 72esima edizione e in onda in prima serata su Rai Uno il 5 febbraio, e dunque salirà sul palco dell'Ariston con Amadeus.

Giannetta, 29 anni, ha dato il volto a Blanca, consulente cieca della polizia che - insieme all'inseparabile cane Linneo - riesce a risolvere molti casi: una vera super eroina che ha saputo conquistare i cuori del pubblico e a far conoscere nel resto d'Italia le bellezze di Genova e dintorni. Per l'attrice era il primo vero ruolo da protagonista, anche se il pubblico Rai ha imparato a conoscerla in "Don Matteo", dove interpreta il capitano dei carabinieri Anna Olivieri.

Sul prestigioso palco del teatro Ariston di Sanremo, Maria Chiara Giannetta non sarà l'unica ospite: sicuramente alle serate - condotte da Amadeus - interverrà anche Checco Zalone, e poi ci sono molti altri gossip che vedono partecipanti femminili come Alessia Marcuzzi, Miriam Leone oppure nuovamente Matilda De Angelis.