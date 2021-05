Da dove deriva il nome del quartiere Marassi?

Chi conosce Genova - pur magari non vivendoci - non può non aver sentito parlare del quartiere di Marassi, situato in bassa Val Bisagno. Chi non abita in città sente spesso questo nome abbinato allo stadio Ferraris oppure al carcere, o ancora all'omonimo album degli Ex-Otago pubblicato nel 2016. Ma qual è l'origine del nome di questo quartiere?

Marassi - che fino al 1873 era un comune autonomo e poi con un Regio Decreto venne inglobato da Genova insieme ad altri cinque comuni (San Francesco d'Albaro, San Martino, Staglieno, San Fruttuoso e Foce) - vanta uno dei nomi più antichi dei quartieri cittadini.

Il nome deriva da due termini che risalgono a prima dell'arrivo dei romani: "mar", parola che derivava dal greco e significava "palude salmastra", e "asc", antico suffisso ligure che indicava un corso d'acqua. E dunque il nome indicava la vasta palude che si formava alla foce del Bisagno e del Fereggiano.