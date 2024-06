Mara Venier all'Acquario di Genova anziché a Disneyland: "Lo consiglio a tutti, è un posto magico"

Doveva andare a Disneyland Parigi, poi però - a seguito delle polemiche dello scorso febbraio - le è stato chiesto di non pubblicare foto sui suoi profili social una volta nel parco divertimenti, e dunque la celebre conduttrice Mara Venier, volto noto della tv italiana, ha cambiato destinazione. Scegliendo Genova. E consigliandone l'Acquario ai fan.

Riavvolgiamo il nastro: a febbraio, il cantante Ghali al Festival di Sanremo, e poco dopo anche a "Domenica In" aveva dichiarato "stop al genocidio" in riferimento a quanto sta accadendo a Gaza. Alla fine della puntata del suo programma, la conduttrice Mara Venier aveva letto però una nota dell'ad Rai Roberto Sergio che esprimeva solidarietà a Israele e che aveva infiammato le polemiche. Molti telespettatori si erano arrabbiati anche con Venier, che aveva definito quelle di Sergio come "parole che ovviamente condividiamo tutti", facendo esplodere le proteste.

Alla fine della stagione di "Domenica In", Mara Venier si è confidata con il Messaggero e ha rivelato: "Ci sono rimasta molto male, ne ho sofferto tantissimo. Pensi che dopo Sanremo volevo andare a EuroDisney, a Parigi, con mio nipote e mia nuora. Avevo già prenotato tutto e all'ufficio stampa avevo solo chiesto i pass per saltare le file chilometriche, ma prima di partire mi hanno chiamato per dirmi che me li avrebbero dati ma non dovevo pubblicare sul mio profilo Instagram nostre foto scattate nel parco. È la cosa che mi ha ferita di più, infatti alla fine abbiamo rinunciato e siamo andati all'Acquario di Genova, che consiglio a tutti perché è un posto magico. Meglio così".